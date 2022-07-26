https://sputnik-georgia.ru/20220726/na-kakom-etape-nakhoditsya-stroitelstvo-chasti-trassy-vostokzapad-v-gruzii-268911037.html

На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии

На каком этапе находится строительство части трассы Восток–Запад в Грузии

Всего в этом году планируется завершить ремонт и строительство 600 километров дорог 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T22:36+0400

2022-07-26T22:36+0400

2022-07-26T22:36+0400

грузия

экономика

новости

ираклий карселадзе

департамент автомобильных дорог

строительство дороги

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. В сентябре завершится строительство 11-километрового участка трассы Гоми-Сачхере–Чиатура-Зестафони, заявил глава министерства регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Кроме того, по словам министра, завершен и первый 12-километровый участок трассы Рикоти-Сазано-Алисубани-Тузи-Квацихе-Кацхи, которая является кратчайшим путем между районами Терджола и Чиатура.Стоимость этого проекта 16,4 миллиона лари.Всего же в этом году министерство планирует завершить ремонт и строительство 600 километров дорог.Дорожный участок Рикоти является важной частью восточно-западной международной магистрали Е-60. Его модернизация в четырехполосную современную скоростную магистраль увеличит проходимость дороги и транзитный товарооборот, отмечают в министерстве.Благодаря этому участку значительно будет улучшено качество безопасности движения автотранспорта, а время проезда значительно сократится. На данный момент на Рикоти можно передвигаться на 60 км/ч, после завершения строительства допустимая скорость увеличится, а на некоторых участках она удвоится.Новая дорога предусматривает все современные стандарты дорожной безопасности. Работы на Рикотском тоннеле не остановили даже в период пандемии коронавируса.Полностью строительство новой магистральной дороги Рикоти завершится в 2023 году. Проект строительства новой дороги Рикоти также подразумевает обустройство специальных пространств для реализации продукции жителей сел, прилегающих к магистрали (Сурами, Шроша, Зестафони).Стоимость проекта до 2,6 миллиарда лари, трудоустроены более 4 тысяч человек, из них около 68% – граждане Грузии.

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грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, министерство инфраструктуры и регионального развития