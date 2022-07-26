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Президент Грузии помиловала 11 заключенных
Президент Грузии помиловала 11 заключенных
Десять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания и покинут стены тюрем уже сегодня 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T17:28+0400
2022-07-26T17:28+0400
2022-07-26T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, информацию распространяет администрация президента.Еще одному заключенному сокращен срок пребывания в тюрьме.По данным администрации президента, среди помилованных одна женщина.
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грузия, новости, политика, общество, президент грузии, помилование
Президент Грузии помиловала 11 заключенных
17:28 26.07.2022 (обновлено: 17:32 26.07.2022)
Десять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания и покинут стены тюрем уже сегодня
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 11 осужденных, информацию распространяет администрация президента.
"Десять осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Они покинут стены тюрем уже сегодня", - говорится в сообщении
.
Еще одному заключенному сокращен срок пребывания в тюрьме.
По данным администрации президента, среди помилованных одна женщина.