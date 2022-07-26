https://sputnik-georgia.ru/20220726/rasprostranenie-lzhi-mer-tbilisi-razgnevan-otchetom-ob-elitarnoy-korruptsii-v-gruzii-268908691.html
Распространение лжи: мэр Тбилиси разгневан отчетом об элитарной коррупции в Грузии
Распространение лжи: мэр Тбилиси разгневан отчетом об элитарной коррупции в Грузии
Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T21:48+0400
2022-07-26T21:48+0400
2022-07-26T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Это обычная ложь, Грузия одна из лучших в мире по борьбе с коррупцией, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Одна из грузинских НПО опубликовала более 60 фактов, по мнению организации, содержащих признаки элитарной коррупции. Все факты касаются периода с 2014 по 2022 год.Между тем в обзор об элитарной коррупции попало и ведомство мэра Тбилиси. Речь идет о тендерах и закупках мэрии и передаче земли.Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах. В списке оказались и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов >>"Международная прозрачность – Грузия" обещает публиковать подобные факты и далее.
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грузия, новости, политика, каха каладзе, transparency international, грузия против коррупции, коррупция
Распространение лжи: мэр Тбилиси разгневан отчетом об элитарной коррупции в Грузии
Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Это обычная ложь, Грузия одна из лучших в мире по борьбе с коррупцией, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Одна из грузинских НПО опубликовала более 60 фактов, по мнению организации, содержащих признаки элитарной коррупции. Все факты касаются периода с 2014 по 2022 год.
"Это обычные грязь и ложь, идет тиражирование лжи и распространение неправильной информации. Грузия передовая страна в мире по борьбе с коррупцией, и это говорят исследования международных организаций", - сказал Каладзе.
Между тем в обзор об элитарной коррупции попало и ведомство мэра Тбилиси. Речь идет о тендерах и закупках мэрии и передаче земли.
Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах. В списке оказались и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.
"Международная прозрачность – Грузия" обещает публиковать подобные факты и далее.