https://sputnik-georgia.ru/20220726/rasprostranenie-lzhi-mer-tbilisi-razgnevan-otchetom-ob-elitarnoy-korruptsii-v-gruzii-268908691.html

Распространение лжи: мэр Тбилиси разгневан отчетом об элитарной коррупции в Грузии

Распространение лжи: мэр Тбилиси разгневан отчетом об элитарной коррупции в Грузии

Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T21:48+0400

2022-07-26T21:48+0400

2022-07-26T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Это обычная ложь, Грузия одна из лучших в мире по борьбе с коррупцией, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Одна из грузинских НПО опубликовала более 60 фактов, по мнению организации, содержащих признаки элитарной коррупции. Все факты касаются периода с 2014 по 2022 год.Между тем в обзор об элитарной коррупции попало и ведомство мэра Тбилиси. Речь идет о тендерах и закупках мэрии и передаче земли.Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах. В списке оказались и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов >>"Международная прозрачность – Грузия" обещает публиковать подобные факты и далее.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, каха каладзе, transparency international, грузия против коррупции, коррупция