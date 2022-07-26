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Разгадана новая причина снижения доллара
Разгадана новая причина снижения доллара
На этом фоне вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует эксперт 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T13:22+0400
2022-07-26T13:22+0400
2022-07-26T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Зафиксированный за последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, однако в ближайшее время они могут начать сужаться, что вкупе с другими факторами может привести к снижению курса доллара.Об этом агентству “Прайм” заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.В связи с этим вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - отметил он.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
доллар, новости, в мире, экономика
Разгадана новая причина снижения доллара
На этом фоне вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует эксперт
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Зафиксированный за последний год рост курса доллара был связан с расширением кредитных спредов, однако в ближайшее время они могут начать сужаться, что вкупе с другими факторами может привести к снижению курса доллара.
Об этом агентству “Прайм” заявил
ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
По словам эксперта, с начала лета прошлого года пара евро/доллар сузилась с $1,22 до текущих $1,02, что связано с ожиданиям все более масштабного повышения ставок в США. Но сегодня эти ожидания сошли на нет, в то время как рынок начинает ждать снижения ставок в США с весны 2023 года.
В связи с этим вероятна очередная волна снижения курса доллара как минимум в ближайшие недели, прогнозирует Сыроваткин. “Это может произойти на фоне вероятного сокращения кредитных спредов и вынужденного закрытия длинных позиций по доллару крупными спекулянтами”, - отметил он.