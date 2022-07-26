https://sputnik-georgia.ru/20220726/tysyachi-abonentov-v-tsentre-tbilisi-ostalis-bez-gaza-268905909.html

Тысячи абонентов в центре Тбилиси остались без газа

Тысячи абонентов в центре Тбилиси остались без газа

Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых крупнейшая в Тбилиси Республиканская больница 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T18:52+0400

2022-07-26T18:52+0400

2022-07-26T19:12+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/15/263785102_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_88ff63c14eadb2882c038a19b2a6d337.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Неизвестные лица повредили газопровод, принадлежащий ООО "Тбилиси Энерджи" на улице Картозия в Сабурталинском районе Тбилиси, в результате чего более 7 тысячам абонентов приостановили подачу газа, сообщают в газораспределительной компании.По данным компании, в связи с повреждением газопровода была прекращена подача газа жителям улиц Саирме, Гиви Картозия, Михаила Тамарашвили, части проспекта Асатиани и проспекта Важа Пшавела, улицы Шалвы Нуцубидзе.Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых Республиканская больница, клиники "Аверси" и государственного медуниверситета.Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа >>Восстановление газоснабжения началась с 10:00 26 июля и завершится к 21:00.По информации компании, всего подача газа отключена 7 570 абонентам.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, газ