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Тысячи абонентов в центре Тбилиси остались без газа
Тысячи абонентов в центре Тбилиси остались без газа
Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых крупнейшая в Тбилиси Республиканская больница 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T18:52+0400
2022-07-26T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Неизвестные лица повредили газопровод, принадлежащий ООО "Тбилиси Энерджи" на улице Картозия в Сабурталинском районе Тбилиси, в результате чего более 7 тысячам абонентов приостановили подачу газа, сообщают в газораспределительной компании.По данным компании, в связи с повреждением газопровода была прекращена подача газа жителям улиц Саирме, Гиви Картозия, Михаила Тамарашвили, части проспекта Асатиани и проспекта Важа Пшавела, улицы Шалвы Нуцубидзе.Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых Республиканская больница, клиники "Аверси" и государственного медуниверситета.Почти пять тысяч жителей Тбилиси остались без газа >>Восстановление газоснабжения началась с 10:00 26 июля и завершится к 21:00.По информации компании, всего подача газа отключена 7 570 абонентам.
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ
Тысячи абонентов в центре Тбилиси остались без газа
18:52 26.07.2022 (обновлено: 19:12 26.07.2022)
Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых крупнейшая в Тбилиси Республиканская больница
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Неизвестные лица повредили газопровод, принадлежащий ООО "Тбилиси Энерджи" на улице Картозия в Сабурталинском районе Тбилиси, в результате чего более 7 тысячам абонентов приостановили подачу газа, сообщают в газораспределительной компании.
По данным компании, в связи с повреждением газопровода была прекращена подача газа жителям улиц Саирме, Гиви Картозия, Михаила Тамарашвили, части проспекта Асатиани и проспекта Важа Пшавела, улицы Шалвы Нуцубидзе.
Отключение коснулось коммерческих объектов, банков и клиник, среди которых Республиканская больница, клиники "Аверси" и государственного медуниверситета.
Восстановление газоснабжения началась с 10:00 26 июля и завершится к 21:00.
По информации компании, всего подача газа отключена 7 570 абонентам.