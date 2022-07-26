https://sputnik-georgia.ru/20220726/u-direktora-infektsionnoy-bolnitsy-v-gruzii-podtverdilsya-koronavirus-268907187.html

У директора инфекционной больницы в Грузии подтвердился коронавирус

У директора инфекционной больницы в Грузии подтвердился коронавирус

В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T20:48+0400

2022-07-26T20:48+0400

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тенгиз церцвадзе

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе инфицирован коронавирусом, об этом Первому каналу Грузии сообщили в службе в пресс-службе клиники.По информации больницы, у 74-летнего Церцвадзе течение болезни средней степени тяжести и он подлежит лечению.В первый раз Тенгиз Церцвадзе заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Тогда болезнь проходила в легкой форме, ему не нужно было находиться в стационаре и он проходил курс лечения на дому.За минувшую неделю в Грузии было выявлено 10 253 новых случая заболевания коронавирусом.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне регистрировали 500-600 новых случаев в неделю, а в последнее время возросли до 6-7 тысяч.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19