https://sputnik-georgia.ru/20220726/uchenye-rf-obuchili-neyroset-prognozirovat-pristupy-epilepsii-268875364.html
Ученые РФ обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии
Ученые РФ обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии
Специалисты с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии
2022-07-26T11:12+0400
2022-07-26T11:12+0400
2022-07-26T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Экспертам из российского университета Иннополис удалось обучили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии – улучшенный метод сократил число ложных прогнозов приступов в четыре раза, пишет РИА Новости.Сообщается, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли ранние наработки ученых и алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.Как поясняют авторы проекта, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети. По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным.Полученные во время этого исследования результаты являются шагом на пути ученых к созданию антиэпилептических систем для человека. В данное время исследователи получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, наука, новости, в мире
Ученые РФ обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии
Специалисты с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik.
Экспертам из российского университета Иннополис удалось обучили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии – улучшенный метод сократил число ложных прогнозов приступов в четыре раза, пишет РИА Новости
.
"Нейробиологи из Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии", – говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Сообщается, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли ранние наработки ученых и алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.
Как поясняют авторы проекта, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети.
По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным.
Полученные во время этого исследования результаты являются шагом на пути ученых к созданию антиэпилептических систем для человека. В данное время исследователи получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах.