https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-batumi-ischut-propavshego-grazhdanina-belarusi-ego-uneslo-more-268890253.html

В Батуми ищут пропавшего гражданина Беларуси: его унесло в море

В Батуми ищут пропавшего гражданина Беларуси: его унесло в море

К поиску Андрея Корсака в Батуми присоединяются и добровольцы 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T14:40+0400

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батуми

черное море

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Спасатели, друзья и коллеги уже третьи сутки ищут в Батуми (Аджария) пропавшего гражданина Беларуси – 33-летнего Андрея Корсака, которого унесло в открытое море 23 июля приблизительно в 17:30.Как написал один из близких Корсака, родственники молодого человека надеются, что его вынесло на берег и он жив, но может быть без сознания. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.Рост пропавшего молодого человека 180 см, вес до 80 кг. На руках крупные татуировки: чайка с трубкой на правом плече, енот на правом предплечье, средневековые воины на левой руке.К поиску Андрея присоединяются добровольцы. Все желающие помочь в поисках собираются в Батуми у памятника Али и Нино в 15:00.В батумском кафе Milevski coffee and bar можно взять листовки на трех языках и помочь родным в их расклеивании.

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батуми, черное море, происшествия, новости, грузия, общество