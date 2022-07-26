https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-manglisi-proydet-muzykalnyy-festival-bega-fest-268900380.html
В Манглиси пройдет музыкальный фестиваль "Бега-фест"
В Манглиси пройдет музыкальный фестиваль "Бега-фест"
Специально к празднику Манглисоба "Бега-Фест" также посетит ансамбль "Ave Vita" из Литвы 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T18:08+0400
2022-07-26T18:08+0400
2022-07-26T18:08+0400
фестиваль
новости
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культура
дато кенчиашвили
анонсы
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль "Бега-фест" после двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса возвращается – мероприятие состоится в Центральном парке Манглиси (регион Квемо Картли) 6 августа.На двухдневном музыкальном фестивале гости смогут послушать местных артистов, ансамбли грузинского народного песни и танца - группу "Бани", Дато Кенчиашвили, а также группу "REGGAEON".Специально к празднику Манглисоба "Бега-Фест" поселок посетит ансамбль "Ave Vita" из Литвы, а вечера дополнит электронная музыка в исполнении грузинского диджея DMC JORJ, работающего в Китае, и местного диджея TSUCUYOMI, дебют которого успешно прошел в одном из ведущих клубов мира - Khidi (Тбилиси).Помимо музыки гостей на фестивале будет ждать множество развлечений. На свежем воздухе в Центральном парке пройдет этно-ярмарка, желающие смогут поиграть в настольные и спортивные игры. Будет обустроена зона отдыха и развлекательные пространства для детей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, новости, грузия, культура, дато кенчиашвили, анонсы
В Манглиси пройдет музыкальный фестиваль "Бега-фест"
Специально к празднику Манглисоба "Бега-Фест" также посетит ансамбль "Ave Vita" из Литвы
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль "Бега-фест" после двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса возвращается – мероприятие состоится в Центральном парке Манглиси (регион Квемо Картли) 6 августа.
На двухдневном музыкальном фестивале гости смогут послушать местных артистов, ансамбли грузинского народного песни и танца - группу "Бани", Дато Кенчиашвили, а также группу "REGGAEON".
Специально к празднику Манглисоба "Бега-Фест" поселок посетит ансамбль "Ave Vita" из Литвы, а вечера дополнит электронная музыка в исполнении грузинского диджея DMC JORJ, работающего в Китае, и местного диджея TSUCUYOMI, дебют которого успешно прошел в одном из ведущих клубов мира - Khidi (Тбилиси).
Помимо музыки гостей на фестивале будет ждать множество развлечений. На свежем воздухе в Центральном парке пройдет этно-ярмарка, желающие смогут поиграть в настольные и спортивные игры. Будет обустроена зона отдыха и развлекательные пространства для детей.