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В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото
В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото
"Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшей тюрьмы в Ортачала или просто - бывшего 12-го пенитенциарного учреждения... 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T21:00+0400
2022-07-26T21:00+0400
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Работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
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В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото 21:00 26.07.2022 (обновлено: 21:06 26.07.2022)
"Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшей тюрьмы в Ортачала или просто - бывшего 12-го пенитенциарного учреждения. Смотрите в фотоленте, как здание выглядит сейчас
Работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны Вскоре на этом месте появятся открытый театр, репетиционные залы, выставочные площади, мастерские и павильоны © Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Эти мрачные коридоры и тюремные камеры скоро станут "Альтернативным креативным пространством №12"
Эти мрачные коридоры и тюремные камеры скоро станут "Альтернативным креативным пространством №12"
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Работа над концепцией масштабного проекта по переделке бывшего 12-го пенитенциарного учреждения уже завершается
Работа над концепцией масштабного проекта по переделке бывшего 12-го пенитенциарного учреждения уже завершается
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Глядя на такую обстановку, пока трудно представить, как тут все будет выглядеть уже в недалеком будущем
Глядя на такую обстановку, пока трудно представить, как тут все будет выглядеть уже в недалеком будущем
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Можно ли изменить такое мрачное пространство? Специалисты считают, что эта задача вполне осуществима
Можно ли изменить такое мрачное пространство? Специалисты считают, что эта задача вполне осуществима
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Тягостное впечатление от посещения тюремных коридоров должно быть изменится, когда все тут засияет яркими красками
Тягостное впечатление от посещения тюремных коридоров должно быть изменится, когда все тут засияет яркими красками
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В любом случае, прежним это место точно уже не будет
В любом случае, прежним это место точно уже не будет
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ее ведомстве
Министр культуры Тея Цулукиани на месте ознакомилась с деталями концепции, необходимой для проведения "беспрецедентной инициативы", как проект называют в ее ведомстве
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия", - сказала Цулукиани журналистам
"Мы хотим, чтобы место пресечения свободы превратилось бы в очаг свободы. Сегодня мы переходим на конкретные действия", - сказала Цулукиани журналистам
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Открытие креативных пространств на территории бывшей тюрьмы планируется поэтапно в течение 2023 и 2024 года
Открытие креативных пространств на территории бывшей тюрьмы планируется поэтапно в течение 2023 и 2024 года