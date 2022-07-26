https://sputnik-georgia.ru/20220726/v-tbilisi-byvshuyu-tyurmu-prevratyat-v-kreativnoe-prostranstvo---foto-268907511.html

В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото

В Тбилиси бывшую тюрьму превратят в креативное пространство - фото

"Альтернативное креативное пространство №12" появится в Тбилиси на территории бывшей тюрьмы в Ортачала или просто - бывшего 12-го пенитенциарного учреждения... 26.07.2022, Sputnik Грузия

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Работа над концепцией проекта уже на завершающей стадии, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

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