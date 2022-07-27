https://sputnik-georgia.ru/20220727/podrostka-v-rustavi-pokusal-pitbul-268918422.html

Подростка в Рустави покусал питбуль

Подростка в Рустави покусал питбуль

У подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T11:52+0400

2022-07-27T11:52+0400

2022-07-27T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Собака бойцовской пароды питбуль покусала подростка в городе Рустави (близ Тбилиси), медики утверждают, что опасных для жизни травм нет, передает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел в седьмом микрорайоне города. По словам очевидцев, 11-летний мальчик открыл дверь одного из гаражей во дворе, где находился питбуль. Собака напала на ребенка сразу, как только открылась дверь. Люди, находящиеся во дворе, смогли высвободить ребенка, в результате чего несколько человек также пострадали. Питбуля удалось вновь закрыть в гараже.Мальчика доставила в центральную городскую клинику. В медучреждении говорят, что у подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия