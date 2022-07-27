https://sputnik-georgia.ru/20220727/podrostka-v-rustavi-pokusal-pitbul-268918422.html
Подростка в Рустави покусал питбуль
Подростка в Рустави покусал питбуль
У подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T11:52+0400
2022-07-27T11:52+0400
2022-07-27T11:52+0400
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/06/249153646_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_319f800ba4e803eb0865f2b6bf585a28.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Собака бойцовской пароды питбуль покусала подростка в городе Рустави (близ Тбилиси), медики утверждают, что опасных для жизни травм нет, передает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел в седьмом микрорайоне города. По словам очевидцев, 11-летний мальчик открыл дверь одного из гаражей во дворе, где находился питбуль. Собака напала на ребенка сразу, как только открылась дверь. Люди, находящиеся во дворе, смогли высвободить ребенка, в результате чего несколько человек также пострадали. Питбуля удалось вновь закрыть в гараже.Мальчика доставила в центральную городскую клинику. В медучреждении говорят, что у подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/06/249153646_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4e544cc90a77c2374f16fd1f9ced0602.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Подростка в Рустави покусал питбуль
У подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Собака бойцовской пароды питбуль покусала подростка в городе Рустави (близ Тбилиси), медики утверждают, что опасных для жизни травм нет, передает телеканал "Мтавари архи".
Инцидент произошел в седьмом микрорайоне города. По словам очевидцев, 11-летний мальчик открыл дверь одного из гаражей во дворе, где находился питбуль. Собака напала на ребенка сразу, как только открылась дверь.
Люди, находящиеся во дворе, смогли высвободить ребенка, в результате чего несколько человек также пострадали. Питбуля удалось вновь закрыть в гараже.
Мальчика доставила в центральную городскую клинику. В медучреждении говорят, что у подростка несколько укусов в разных частях тела, однако опасных для жизни травм нет.