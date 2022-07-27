https://sputnik-georgia.ru/20220727/propavshego-v-batumi-grazhdanina-belarusi-nashli-mertvym-268921404.html

Пропавшего в Батуми гражданина Беларуси нашли мертвым

Пропавшего в Батуми гражданина Беларуси нашли мертвым

В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T12:56+0400

2022-07-27T12:56+0400

2022-07-27T12:56+0400

батуми

черное море

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Белоруса Андрея Корсака, которого унесло в открытое море в Батуми, нашли мертвым.Андрея Корсака искали несколько дней. Молодого человека унесло в открытое море 23 июля во время шторма. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы.

батуми

черное море

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

батуми, черное море, происшествия, новости, грузия