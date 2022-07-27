https://sputnik-georgia.ru/20220727/propavshego-v-batumi-grazhdanina-belarusi-nashli-mertvym-268921404.html
Пропавшего в Батуми гражданина Беларуси нашли мертвым
Пропавшего в Батуми гражданина Беларуси нашли мертвым
В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T12:56+0400
2022-07-27T12:56+0400
2022-07-27T12:56+0400
батуми
черное море
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268889855_0:112:1000:675_1920x0_80_0_0_1ece1319820a3c65f0b1561620725476.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Белоруса Андрея Корсака, которого унесло в открытое море в Батуми, нашли мертвым.Андрея Корсака искали несколько дней. Молодого человека унесло в открытое море 23 июля во время шторма. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы.
батуми
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268889855_0:19:1000:769_1920x0_80_0_0_18a688f63f507632cefa87192967bb04.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, черное море, происшествия, новости, грузия
Пропавшего в Батуми гражданина Беларуси нашли мертвым
В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Белоруса Андрея Корсака, которого унесло в открытое море в Батуми, нашли мертвым.
Андрея Корсака искали несколько дней. Молодого человека унесло в открытое море 23 июля во время шторма. В последний раз его видели плавающим в месте, где река Чорохи впадает в Черное море.
В поисках 33-летнего мужчины участвовали спасатели, водолазы и добровольцы.