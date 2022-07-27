Шоу "Кто есть кто": стал известен победитель первого сезона
16:49 27.07.2022 (обновлено: 19:47 01.08.2022)
© Courtesy of Imedi TVПобедитель первого сезона музыкального шоу "Кто есть кто"
© Courtesy of Imedi TV
По правилам шоу, в костюмах могли скрываться актеры, музыканты, спортсмены, политики или представители любой другой сферы
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Победителем первого сезона музыкального шоу "Кто есть кто" на телеканале "Имеди" стал грузинский актер Алеко Бегалишвили, который выступал в проекте в роли Бегемота.
Шоу "Кто есть кто" – аналог британского проекта "Певец в маске". Секрет рейтинга шоу заключается в его загадочности. Участники не знают личности своих соперников, а персональные продюсеры – личности своих конкурсантов. В случае раскрытия тайны штраф составляет 50 тысяч лари.
© Courtesy of Imedi TVПобедитель первого сезона музыкального шоу "Кто есть кто"
Победитель первого сезона музыкального шоу "Кто есть кто"
© Courtesy of Imedi TV
Суперзвездам, участвующим в шоу, не разрешается появляться в проекте без мантии или маски. Они надевают свои костюмы в частной гримерке и только так выходят на сцену. За маской может скрываться актер, музыкант, спортсмен, политик или представитель любой другой сферы. Шоу также называют музыкальной головоломкой.
До финала дошли три конкурсанта: исполнительница в костюме актрисы Маргариты, более известной как безответная любовь грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани, Бегемот и Трансформер. Каждый финалист исполнил по одной песне и одному дуэту.
Зрители, находящиеся в зале, с помощью специальных устройств решали, кто должен снять маску и показать, кем он является. Соответственно, зрители и выявили победителя – Бегемота-Бегалишвили.
© Courtesy of Aleko BegalishviliАктер театра и кино Алеко Бегалишвили
Актер театра и кино Алеко Бегалишвили
© Courtesy of Aleko Begalishvili
Алеко Бегалишвили – грузинский актер театра и кино. Он родился 4 апреля 1968 года. В 1990 году окончил Государственный университет театра и кино имени Шота Руставели, факультет актерского мастерства. В 1990-1995 годах был актером Театра сатиры и юмора Тенгиза Чантладзе. С 1995 года – актер Тбилисского государственного музыкально-драматического театра.
Большую известность актеру принесла роль в популярном грузинском сериале "Подруги моей жены".