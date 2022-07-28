https://sputnik-georgia.ru/20220728/ozhidaete-li-vy-sedmuyu-volnu-koronavirusa-v-gruzii-268960536.html
Ожидаете ли вы седьмую волну коронавируса в Грузии?
Ожидаете ли вы седьмую волну коронавируса в Грузии?
28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T13:56+0400
2022-07-28T13:56+0400
2022-07-28T13:56+0400
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2022
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Ожидаете ли вы седьмую волну коронавируса в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerЖаркое лето в столице Грузии. Прохожий пьет воду из бутылки
© photo: Sputnik / Stringer