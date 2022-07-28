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Спецоперация на окраине Тбилиси – задержан один человек
Спецоперация на окраине Тбилиси – задержан один человек
Дело касается торговли наркотиками 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T10:16+0400
2022-07-28T10:16+0400
2022-07-28T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. МВД проводит спецоперацию в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержан один человек, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство.Задержанный обвиняется в торговле наркотиками. Детали спецоперации МВД обещает обнародовать позже. Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания – вплоть до бессрочного заключения.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала" в Тбилиси. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркотики
Спецоперация на окраине Тбилиси – задержан один человек
10:16 28.07.2022 (обновлено: 10:59 28.07.2022)
Дело касается торговли наркотиками
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. МВД проводит спецоперацию в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержан один человек, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство.
Задержанный обвиняется в торговле наркотиками.
Детали спецоперации МВД обещает обнародовать позже.
Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания – вплоть до бессрочного заключения.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала" в Тбилиси. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".