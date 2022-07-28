https://sputnik-georgia.ru/20220728/spetsoperatsiya-na-okraine-tbilisi---zaderzhan-odin-chelovek-268953321.html

Спецоперация на окраине Тбилиси – задержан один человек

Спецоперация на окраине Тбилиси – задержан один человек

Дело касается торговли наркотиками 28.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. МВД проводит спецоперацию в районе Поничала на окраине Тбилиси, задержан один человек, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство.Задержанный обвиняется в торговле наркотиками. Детали спецоперации МВД обещает обнародовать позже. Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания – вплоть до бессрочного заключения.На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока, через "канал Поничала" в Тбилиси. Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".

тбилиси

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркотики