https://sputnik-georgia.ru/20220728/videomost-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-stran-blizhnego-zarubezhya-v-sfere-energetiki-268965773.html

Видеомост: перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики

Видеомост: перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики

Видеомост Москва-Ереван-Минск-Тбилиси с участием эксперта по энергетике, главного редактора журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса Марцинкевича состоится в... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T17:14+0400

2022-07-28T17:14+0400

2022-07-28T17:14+0400

пресс-центр

грузия

энергетика

экономика

анонсы

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Видеомост пройдет в мультимедийных пресс-центрах Sputnik в разных странах и будет транслироваться на сайте Sputnik Грузия.Каковы перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики? Где и когда планируется построить новые АЭС и ГЭС? Как создание объединенного рынка электроэнергии Союзного государства повлияет на тарифы? Отразится ли мировой энергетический кризис на государствах Центральной Азии? Будут ли установлены новые рекорды цен на газ и нефть в Европе из-за введения санкций против России?На эти и другие вопросы журналистов из студии в Москве ответит Борис МАРЦИНКЕВИЧ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, энергетика, экономика, анонсы