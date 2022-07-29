https://sputnik-georgia.ru/20220729/beyonce-vypustila-novyy-albom-spustya-6-let--268990108.html

Beyonce выпустила новый альбом спустя 6 лет

Beyonce выпустила новый альбом спустя 6 лет

Поклонники в предвкушении, а критики готовы оценить новое творение звезды 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T12:46+0400

2022-07-29T12:46+0400

2022-07-29T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Популярная американская певица Beyonce после шестилетней паузы выпустила новый альбом "Renaissanse", пишет посвященный музыке журнал Pitchfork."Beyonce вернулась. Спустя шесть лет после выпуска (альбома) Lemonade Queen Bey (прозвище исполнительницы) выпустила свой свежий сольный альбом Renaissance", – говорится в сообщении журнала."Создание этого альбома позволило мне найти место для мечтаний, и найти убежище в страшное для всего мира время", – приводит Pitchfork слова исполнительницы.Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, более известная просто как Бейо́нсе – певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица и музыкальный продюсер. Прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. Во время раскола Destiny’s Child Ноулз выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love (2003), в который вошли такие хиты, как "Crazy in Love" и "Baby Boy". За этот альбом Ноулз получила рекордные пять "Грэмми". В 2009 году Billboard объявил Ноулз самой успешной исполнительницей 2000-х годов и главной радиоисполнительницей десятилетия. В 2019 году она вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.

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