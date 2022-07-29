https://sputnik-georgia.ru/20220729/erdogan-mozhet-posetit-gruziyu-268987619.html

Эрдоган может посетить Грузию

Эрдоган может посетить Грузию

Глава Турции рассматривает возможность посетить соседнюю страну 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T11:44+0400

2022-07-29T11:44+0400

2022-07-29T11:44+0400

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реджеп тайип эрдоган

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Возможный визит президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Грузию был рассмотрен в ходе встречи глав МИД двух стран в Анкаре.Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился со своим турецким коллегой Мевлудом Чавушоглу и рассмотрел ряд важных вопросов.Дарчиашвили также отметил динамично развивающийся торгово-экономические отношения двух стран. Глава МИД Грузии коснулся и вопроса развития инвестиционной среды.Как отметил Дарчиашвили, Грузия максимально старается, чтобы у представителей частного сектора Турции было содействие со стороны госструктур.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, турция, реджеп тайип эрдоган