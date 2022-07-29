https://sputnik-georgia.ru/20220729/kak-vyyti-iz-tupika-v-gruzino-rossiyskikh-otnosheniyakh-mnenie-eksperta-mayi-nikoleishvili-269000025.html

Как выйти из тупика в грузино-российских отношениях? Мнение эксперта Майи Николеишвили

Как выйти из тупика в грузино-российских отношениях? Мнение эксперта Майи Николеишвили

Эксперт оценила отношения Грузии и России, а также шаги, которые предпринимают или нет власти двух стран 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T15:22+0400

2022-07-29T15:22+0400

2022-07-29T15:43+0400

интервью

грузия

россия

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузино-российские отношения за последние тридцать лет неоднократно видоизменялись от довольно холодных и вражеских до теплых, считает независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили, которая поделилась своими наблюдениями в интервью Sputnik Грузия.– Отношения между Грузией и Россией не теряют своей актуальности из года в год. Сейчас мы уже можем говорить о каких-то продвижениях. Как, в целом, вы оцениваете сегодняшнее состояние ?– Сегодняшние отношения, как и отношения за последние 30 лет, хотелось бы, чтобы они были лучше. Отношения за это время были холодными, нейтральными и даже дошли до вражеских. В принципе, периодически все это менялось. Нынешние отношения очень отличаются от тех отношений, которые были 30 лет или 10-12 лет назад. Сегодня, несмотря на то, что нет дипломатических отношений, они не стали теплее, но в тоже время в сегодняшних отношениях превалирует ностальгия и нет страха говорить вслух о былой дружбе.– В беседе с нами вы также упомянули о том, что грузинский народ разочаровывается в западных ценностях. Если можно подробнее об этом моменте. В чем именно разочарование?– Был такой период (вы молоды и не помните, но помнят ваши родители), когда мы под одеялом слушали "Голос Америки"*. Никогда не забуду звуки тех помех, когда мозг уставал от шума и мы составляли предложения по отдельным словам, урывками, а потом засыпали. Сейчас я ощущаю прямой переход. Сейчас я ищу российские каналы, какие-то трансляции. Я специально взяла пакет, где были российские телеканалы, а теперь их нет. Это, как родители, которые запрещают что-то своим детям. Все повторяется.Я привела вам самый простой и наглядный пример... То же касается торговли, банков, санкций, свободы получения информации и того же равенства, которого тоже нет. Идет полное обнуление российской культуры, идет борьба против национальности. Все эти ценности разрушены и их разрушили сами авторы. То, что тянуло нас в Европу раньше – справедливость, справедливый суд, и тут же вспоминается история с послом США и встречи, давление на судью. Видим, что этих ценностей уже нет.– Если перейти к геополитической ситуации в мире, которая меняется на глазах, когда ситуация на Украине разделила мир на полюса: кто-то поддержал Украину, кто-то – Россию. Как вы оцениваете политику грузинских властей и письмо Бидзины Иванишвили, где он говорит, что правительство смогло преодолеть первый этап угрозы начала войны?– То, что политика грузинских властей с 24 февраля – единственно правильная, я лично не сомневаюсь. Это единственно правильная позиция. Хотелось бы пройти через все это без натиска со стороны Украины. То вмешательство, которое мы видим, это, конечно, недопустимо.Мы видим и то, что, например, говорит в своих заявлениях посол США Келли Дегнан. О том, что Грузию и Украину нельзя разделять. А у меня вопрос: когда это мы были вместе? Когда мы были парой? Мы никогда не были парой с Украиной. То, что нас хотят расценивать вместе с Украиной и Молдовой, нас чисто политически привязали друг с другом. Для нас это тяжелая ноша. Я понимаю, если бы речь шла об Армении.Я думаю, что правительство ведет себя очень осторожно, оно ходит по лезвию бритвы. Да, первая часть угрозы преодолена, но, конечно, это еще не конец. Мы все кожей чувствуем, что опасность не миновала. Эта опасность не только для нас, но и для Армении тоже. Если бы тоже самое началось здесь, вот тогда мы с Армений были бы в паре.– Как вы думаете, может настало время начала открытого диалога с Россией?– Знаете, я всегда была за диалог с Россией, всегда, но сейчас мне кажется, что этот период нужно пройти молча и с пониманием. Думаю, те политики, которые хотят мира и понимают нашу осторожность, поймут этого. А те, кто не понимают и не хотят, чтобы у нас был мир, то мы их уже знаем, они очень беспощадны. Поэтому я считаю, что сейчас период молчаливого равновесия. Хотя это даже не равновесие вовсе. Я думаю, что шаги нашего правительства и так видны. Пока лучше вот так.– А со стороны России ждать каких-либо позитивных шагов? Есть такое мнение, что сейчас время шага от Москвы.– Повторюсь, я понимаю и мы все видим, что в России нашу позицию увидели. Я смотрю российские программы. Но сказали одно, два слова и хватит. Нас лучше не упоминать, не хвалить. Так лучше. А то у нас слишком страшный стратегический партнер. Вы ведь видите, какие цены на хлеб у нас и какие в Европе. Все понятно без лишних слов.* "Голос Америки" – СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ

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интервью, грузия, россия, грузино-российские отношения