https://sputnik-georgia.ru/20220729/prisyazhnye-vynesli-verdikt-politseyskomu-obvinyaemomu-v-izbienii-podrostka-s-ovz-v-tbilisi-268988668.html

Присяжные вынесли вердикт полицейскому, обвиняемому в избиении подростка с ОВЗ в Тбилиси

Присяжные вынесли вердикт полицейскому, обвиняемому в избиении подростка с ОВЗ в Тбилиси

Судья Тбилисского городского суда избрал тюремное наказание для Нукри Бакрадзе 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T16:34+0400

2022-07-29T16:34+0400

2022-07-29T16:34+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Суд присяжных признал виновным патрульного инспектора Нукри Бакрадзе, задержанного за нанесение словесного и физического оскорбления глухонемому несовершеннолетнему на станции метро "Исани" в Тбилиси 23 января, говорится в сообщении прокуратуры.На основе вердикта присяжных судья Тбилисского городского суда признал Бакрадзе виновным в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья, в унижении его чести и достоинства во время исполнения служебных обязанностей.В качестве наказания Бакрадзе получил пять лет тюрьмы. По данным следствия, свидетелями случившегося стали друзья несовершеннолетнего, один из которых записал происходящее на видео.На распространенной 25 января видеозаписи видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как заявили СМИ, полицейский расправился с подростком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Еще один фигурант дела - Каха Бакашвили, который находился на месте во время инцидента и все видел, вышел на свободу месяц назад. Он сотрудничал со следствием и в результате получил шесть месяцев условно и год испытательного срока. Бакашвили был задержан за злоупотребление должностными полномочиями.

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд