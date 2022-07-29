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Видеомост: сотрудничество России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики
Видеомост: сотрудничество России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики
Смотрите прямую трансляцию видеомоста Москва-Ереван-Минск-Тбилиси с участием эксперта по энергетике, главного редактора журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса... 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T14:30+0400
2022-07-29T14:30+0400
2022-07-29T14:30+0400
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Каковы перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики? Где и когда планируется построить новые АЭС и ГЭС? Как создание объединенного рынка электроэнергии Союзного государства повлияет на тарифы?Отразится ли мировой энергетический кризис на государствах Центральной Азии? Будут ли установлены новые рекорды цен на газ и нефть в Европе из-за введения санкций против России?На эти и другие вопросы журналистов из студии в Москве ответит Борис Марцинкевич.
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Что будет с ценой на природный газ и нефть – прогноз эксперта
Что будет с ценой на природный газ и нефть – прогноз эксперта
2022-07-29T14:30+0400
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пресс-центр, мультимедиа, видео, энергетика, видео
Видеомост: сотрудничество России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики
Смотрите прямую трансляцию видеомоста Москва-Ереван-Минск-Тбилиси с участием эксперта по энергетике, главного редактора журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса Марцинкевича
Каковы перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики? Где и когда планируется построить новые АЭС и ГЭС? Как создание объединенного рынка электроэнергии Союзного государства повлияет на тарифы?
Отразится ли мировой энергетический кризис на государствах Центральной Азии? Будут ли установлены новые рекорды цен на газ и нефть в Европе из-за введения санкций против России?
На эти и другие вопросы журналистов из студии в Москве ответит Борис Марцинкевич.