https://sputnik-georgia.ru/20220729/videomost-sotrudnichestvo-rossii-i-stran-blizhnego-zarubezhya-v-sfere-energetiki-268996270.html

Видеомост: сотрудничество России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики

Видеомост: сотрудничество России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики

Смотрите прямую трансляцию видеомоста Москва-Ереван-Минск-Тбилиси с участием эксперта по энергетике, главного редактора журнала "Геоэнергетика.инфо" Бориса... 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T14:30+0400

2022-07-29T14:30+0400

2022-07-29T14:30+0400

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Каковы перспективы сотрудничества России и стран ближнего зарубежья в сфере энергетики? Где и когда планируется построить новые АЭС и ГЭС? Как создание объединенного рынка электроэнергии Союзного государства повлияет на тарифы?Отразится ли мировой энергетический кризис на государствах Центральной Азии? Будут ли установлены новые рекорды цен на газ и нефть в Европе из-за введения санкций против России?На эти и другие вопросы журналистов из студии в Москве ответит Борис Марцинкевич.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пресс-центр, мультимедиа, видео, энергетика, видео