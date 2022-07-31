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Житель Иллинойса стал миллиардером, сорвав джек-пот в лотереи США
Житель Иллинойса стал миллиардером, сорвав джек-пот в лотереи США
Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет принес победителю больше полутора миллиардов долларов 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T10:56+0400
2022-07-31T10:56+0400
2022-07-31T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В США по итогам розыгрыша джекпота в лотерее Mega Millions один из билетов оказался выигрышным, принеся своему обладателю приз в 1,33 миллиарда долларов, сообщили в субботу организаторы лотереи.Как уточняют организаторы розыгрыша, окончательный размер выигрыша стал выше ожидаемого уровня после пересчета данных о проданных билетах. Всего было куплено почти 14,4 миллиона билетов. Ранее считалось, что джекпот составит 1,28 миллиарда долларов.Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.
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в мире, новости, общество, сша
Житель Иллинойса стал миллиардером, сорвав джек-пот в лотереи США
Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет принес победителю больше полутора миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В США по итогам розыгрыша джекпота в лотерее Mega Millions один из билетов оказался выигрышным, принеся своему обладателю приз в 1,33 миллиарда долларов, сообщили в субботу организаторы лотереи.
"Счастливый обладатель билета в Иллинойсе будет праздновать, став победителем в последней лотерее. В одном билете совпали всех шесть номеров, необходимых для приза $1,337 миллиарда", - говорится в сообщении
.
Как уточняют организаторы розыгрыша, окончательный размер выигрыша стал выше ожидаемого уровня после пересчета данных о проданных билетах. Всего было куплено почти 14,4 миллиона билетов. Ранее считалось, что джекпот составит 1,28 миллиарда долларов.
Разыгранная сумма джекпота стала второй по величине за всю двадцатилетнюю историю лотереи Mega Millions. Рекорд был установлен в 2018 году, когда билет, купленный в американском штате Южная Каролина, принес победителю больше полутора миллиардов долларов.