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Аномальная жара в Испании унесла жизни 2 064 человек в июле

Аномальная жара в Испании унесла жизни 2 064 человек в июле

Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T07:32+0400

2022-08-01T07:32+0400

2022-08-01T08:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг - Sputnik. Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.За 18 и 19 июля погибло самое большое количество людей за данный период: 184 человека соответственно. В эти дни средняя температура воздуха по всей Испании составила приблизительно 38-40°С.Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше.Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и до 83 человек в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.

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в мире, испания, новости, происшествия, жара