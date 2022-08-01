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Аномальная жара в Испании унесла жизни 2 064 человек в июле
Аномальная жара в Испании унесла жизни 2 064 человек в июле
Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T07:32+0400
2022-08-01T07:32+0400
2022-08-01T08:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг - Sputnik. Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.За 18 и 19 июля погибло самое большое количество людей за данный период: 184 человека соответственно. В эти дни средняя температура воздуха по всей Испании составила приблизительно 38-40°С.Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше.Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и до 83 человек в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.
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в мире, испания, новости, происшествия, жара
Аномальная жара в Испании унесла жизни 2 064 человек в июле
07:32 01.08.2022 (обновлено: 08:18 01.08.2022)
Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет
ТБИЛИСИ, 1 авг - Sputnik. Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, об этом свидетельствуют данные на сайте Института здоровья Карлоса III.
За 18 и 19 июля погибло самое большое количество людей за данный период: 184 человека соответственно. В эти дни средняя температура воздуха по всей Испании составила приблизительно 38-40°С.
Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, за тот же период прошлого года смертей от высоких температур было примерно в четыре раза меньше.
Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и до 83 человек в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.