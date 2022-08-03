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Контрабанда золота пресечена в Грузии
Контрабанда золота пресечена в Грузии
Правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T07:32+0400
2022-08-03T07:32+0400
2022-08-03T08:01+0400
грузия
новости
происшествия
кутаисский международный аэропорт
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Факты незаконного ввоза более полкило золотых изделий через границу пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации Службы доходов, золотые украшения на сумму 42,2 тысячи лари (15,3 тысячи долларов) и весом 524,94 грамма были обнаружены во время личного досмотра и осмотра багажа граждан Грузии, Казахстана и Греции в Международном кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели.Согласно грузинскому законодательству, правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кутаисский международный аэропорт, служба доходов министерства финансов грузии
Контрабанда золота пресечена в Грузии
07:32 03.08.2022 (обновлено: 08:01 03.08.2022)
Правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Факты незаконного ввоза более полкило золотых изделий через границу пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации Службы доходов
, золотые украшения на сумму 42,2 тысячи лари (15,3 тысячи долларов) и весом 524,94 грамма были обнаружены во время личного досмотра и осмотра багажа граждан Грузии, Казахстана и Греции в Международном кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели.
Согласно грузинскому законодательству, правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари.