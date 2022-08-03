https://sputnik-georgia.ru/20220803/kontrabanda-zolota-presechena-v-gruzii-269142906.html

Контрабанда золота пресечена в Грузии

Контрабанда золота пресечена в Грузии

Правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T07:32+0400

2022-08-03T07:32+0400

2022-08-03T08:01+0400

грузия

новости

происшествия

кутаисский международный аэропорт

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Факты незаконного ввоза более полкило золотых изделий через границу пресекли таможенники Службы доходов министерства финансов Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации Службы доходов, золотые украшения на сумму 42,2 тысячи лари (15,3 тысячи долларов) и весом 524,94 грамма были обнаружены во время личного досмотра и осмотра багажа граждан Грузии, Казахстана и Греции в Международном кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели.Согласно грузинскому законодательству, правонарушители были оштрафованы на ту же сумму, сколько стоил незадекларированный товар - в размере 42,2 тысячи лари.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, кутаисский международный аэропорт, служба доходов министерства финансов грузии