https://sputnik-georgia.ru/20220803/maslov-rasskazal-zachem-pelosi-na-samom-dele-priletela-na-tayvan---video-269146722.html

Маслов рассказал, зачем Пелоси на самом деле прилетела на Тайвань - видео

Маслов рассказал, зачем Пелоси на самом деле прилетела на Тайвань - видео

Спикер Палаты представителей Ненси Пелоси прибыла в Тайбэй. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня, Китай выразил решительный протест 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T09:54+0400

2022-08-03T09:54+0400

2022-08-03T09:54+0400

тайвань

мультимедиа

видео

сша

китай

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Приведет ли это к американо-китайской войне? Как еще Китай может ответить США? В чем основная цель Соединенных Штатов в регионе? Какую роль в сложившейся ситуации играет Тайвань? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института Стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов

тайвань

сша

китай

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тайвань, мультимедиа, видео, видео, сша, китай