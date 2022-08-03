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Маслов рассказал, зачем Пелоси на самом деле прилетела на Тайвань - видео
Маслов рассказал, зачем Пелоси на самом деле прилетела на Тайвань - видео
Спикер Палаты представителей Ненси Пелоси прибыла в Тайбэй. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня, Китай выразил решительный протест 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T09:54+0400
2022-08-03T09:54+0400
2022-08-03T09:54+0400
тайвань
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Приведет ли это к американо-китайской войне? Как еще Китай может ответить США? В чем основная цель Соединенных Штатов в регионе? Какую роль в сложившейся ситуации играет Тайвань? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института Стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тайвань, мультимедиа, видео, видео, сша, китай
Маслов рассказал, зачем Пелоси на самом деле прилетела на Тайвань - видео
Спикер Палаты представителей Ненси Пелоси прибыла в Тайбэй. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня, Китай выразил решительный протест
Приведет ли это к американо-китайской войне? Как еще Китай может ответить США?
В чем основная цель Соединенных Штатов в регионе? Какую роль в сложившейся ситуации играет Тайвань?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор Института Стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов