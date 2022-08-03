https://sputnik-georgia.ru/20220803/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-269132485.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T07:01+0400

2022-08-03T07:01+0400

2022-08-03T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251575405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e949bdb374918912036518d1140a2fa6.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 2,48% и составила 85,73 доллара с доходностью 7,19%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 1,08%, торги закрылись с доходностью 5,51% по цене 100,5 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,64 пункта с доходностью 10,53%, за неделю цена понизилась на 0,78%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 1,07% и составила 84,53 пункта, доходность составила 0,07%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилось 4,73% и составила 15,06 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 440 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,08-15,14 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,32% и составила 6,32 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 92 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,07-6,35 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 10,58% до 13,8 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 115 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,4-13,84 фунта за акцию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации