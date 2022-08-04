https://sputnik-georgia.ru/20220804/test---pri-pervykh-zhe-simptomakh-koronavirusa-tsertsvadze-obratilsya-k-naseleniyu-gruzii-269186800.html

Тест – при первых же симптомах коронавируса! Церцвадзе обратился к населению Грузии

Тест – при первых же симптомах коронавируса! Церцвадзе обратился к населению Грузии

Церцвадзе напомнил, что симптомы "омикрона" в течение первых дней практически не отличаются от симптомов других респираторных заболеваний 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T12:10+0400

2022-08-04T12:10+0400

2022-08-04T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Тестирование нужно проходить при первых же симптомах коронавируса, чтобы своевременно начать лечение и не увеличить риски резкого ухудшения состояния здоровья, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, призывая всех граждан делать тест при первых же симптомах коронавируса.Среди симптомов коронавируса – повышенная температура, боль в горле, головная боль, боли суставов, диарея, рвота, тошнота, слабость, головокружение и насморк."Этим мы спасем жизни тысяч больных коронавирусом людей", – отметил Церцвадзе.По его словам, все еще бывают случаи, когда семейные врачи или ковид-клиники по совершенно непонятным причинам, даже в случае наличия показаний, не начинают лечение паксловидом или ремдесивиром. Это также серьезно увеличивает риск ухудшения течения заболевания.Церцвадзе напомнил, что симптомы, вызванные штаммом "омикрон", в течение первых дней практически не отличаются от симптомов других респираторных заболеваний. Быстрый тест на коронавирус в Грузии можно сделать бесплатно."В случае подтверждения коронавируса нужно точно выполнять рекомендации врача. Все обязательно должны научиться безопасно жить и работать в условиях коронавируса", – отметил Церцвадзе.Церцвадзе: смертность среди больных коронавирусом в Грузии впервые ниже 1%>>Как говорят эпидемиологи, Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Тем не менее нагрузка на клиники не возросла исходя из того, что заболевание в случае новых подтипов "омикрона" В.А.4 и В.А.5 протекает довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.По утверждению экспертов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю>>Эпидемиологи полагают, что Грузия войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. На данный момент в стране показатель положительности увеличился до 15,47.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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общество, грузия, новости, тенгиз церцвадзе