https://sputnik-georgia.ru/20220805/kurs-lari-dollar-269209805.html

Курс лари на пятницу – 2,7244 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,7244 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0088 лари по отношению к доллару 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T09:20+0400

2022-08-05T09:20+0400

2022-08-05T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 августа в размере 2,7244 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0088 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии