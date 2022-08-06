https://sputnik-georgia.ru/20220806/vnimanie-raketnye-obstrely-posolstvo-gruzii-v-izraile-predupredilo-sootechestvennikov-269238222.html

Внимание, ракетные обстрелы! Посольство Грузии в Израиле предупредило соотечественников

Внимание, ракетные обстрелы! Посольство Грузии в Израиле предупредило соотечественников

Находиться на рабочих местах разрешается только в тех учреждениях, где есть убежища 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T11:31+0400

2022-08-06T11:31+0400

2022-08-06T12:51+0400

грузия

новости

происшествия

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23563/57/235635752_0:186:2021:1323_1920x0_80_0_0_7fa452c5a6686b335c43bc4d9ccfdd65.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предупредило проживающих в стране соотечественников об ограничениях, действующих в стране в связи с ракетным обстрелом.Армия Израиля нанесла в пятницу удар по району Армаль в Газе. Как сообщает израильское командование, был убит один из командиров террористической группировки "Исламский джихад". Всего в результате обстрела погибли, по меньшей мере, десять человек, ранены не менее 55. В ответ "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля более сотни ракет. О пострадавших от ударов израильтянах не сообщается.В связи с этим посольство Грузии распространило информацию об ограничениях, действующих до 20:00 6 августа (в случае продления ограничений посольство также сообщит).Так, в радиусе 80 километров от сектора Газа, собрания людей возможно с количественными ограничениями – не более 10 человек в открытом пространстве и не более 50 человек в закрытом.Образовательный процесс прерван в школах, детских садах и летних лагерях. Находиться на рабочих местах разрешается только в тех учреждениях, где есть убежища.Те же меры безопасности введены в центральном и западном Негеве. Отличается только условие сбора людей в закрытом помещении – допускаются 100 человек.Кроме того, изменено расписание полетов в международном аэропорту Бен-Гурион.Отмечается, что общественные убежища открыты в южных городах Израиля – Ашдоде, Шдероте, Беэр-Шеве, а также в нескольких центральных городах.

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, израиль