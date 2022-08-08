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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 8 до 14 августа

Гостей и жителей грузинской столице на этой неделе ждет солнечная погода 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и жаркую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 8 августа, в столице ожидается местами облачная, местами ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:11.Во вторник, 9 августа, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 06:02.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:09.В среду, 10 августа, в Тбилиси ожидается ясная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:03.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:08.В четверг, 11 августа, погода в столице Грузии будет местами ясной, местами частично облачной. Восход солнца будет в 06:04.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градусов, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:07.В пятницу, 12 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:05.Минимальная температура воздуха ночью будет 24 градуса, а днем – максимум 35 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:05.В субботу, 13 августа, в Тбилиси ожидается ясная, солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:06.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса, днем воздух прогреется максимум до 34 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:04.В воскресенье, 14 августа, в столице Грузии погода будет преимущественно ясной и солнечной. Восход солнца будет в 06:07.Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:02.

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