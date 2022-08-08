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Трагедия в Рустави – мужчина умер после падения с четвертого этажа
Трагедия в Рустави – мужчина умер после падения с четвертого этажа
По словам очевидцев, мужчина был в нетрезвом состоянии 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T11:02+0400
2022-08-08T11:02+0400
2022-08-08T11:31+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мужчина средних лет выпал с четвертого этажа жилого дома неподалеку от города Рустави (30 км Тбилиси) и скончался, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел в поселении Чкондидели. По словам очевидцев, предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам медиков, пациент был доставлен в клинику с остановкой сердца и медикам не удалось его спасти.
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происшествия, грузия, новости
Трагедия в Рустави – мужчина умер после падения с четвертого этажа
11:02 08.08.2022 (обновлено: 11:31 08.08.2022)
По словам очевидцев, мужчина был в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik.
Мужчина средних лет выпал с четвертого этажа жилого дома неподалеку от города Рустави (30 км Тбилиси) и скончался, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел в поселении Чкондидели. По словам очевидцев, предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам медиков, пациент был доставлен в клинику с остановкой сердца и медикам не удалось его спасти.