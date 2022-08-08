https://sputnik-georgia.ru/20220808/tragediya-v-rustavi--muzhchina-umer-posle-padeniya-s-chetvertogo-etazha-269271448.html

Трагедия в Рустави – мужчина умер после падения с четвертого этажа

Трагедия в Рустави – мужчина умер после падения с четвертого этажа

По словам очевидцев, мужчина был в нетрезвом состоянии 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мужчина средних лет выпал с четвертого этажа жилого дома неподалеку от города Рустави (30 км Тбилиси) и скончался, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел в поселении Чкондидели. По словам очевидцев, предположительно, мужчина был в нетрезвом состоянии.Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам медиков, пациент был доставлен в клинику с остановкой сердца и медикам не удалось его спасти.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости