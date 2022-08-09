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Грузинская железная дорога приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки

Грузинская железная дорога приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки

Продолжается строительство новых тоннелей, железнодорожных мостов, ремонтируются подстанции 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) прекращает движение пассажирских и грузовых поездов 9, 10 и 11 августа, сообщает пресс-служба перевозчика.Причиной трехдневного прекращения перевозок является продолжение модернизации ГЖД, которая предусматривает увеличение пропускной способности и улучшение параметров безопасности. Стоимость проекта – 249 миллионов долларов.В рамках проекта строятся новые тоннели, железнодорожные мосты, ремонтируются несколько подстанций. После завершения проекта время в пути пассажирских поездов сократится.Пассажирские и грузовые перевозки будут полностью восстановлены с 12 августа.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Грузинская железная дорога установила рекорд по грузовым перевозкам>>ГЖД предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии – на востоке, до Черного моря – на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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