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Грузинская железная дорога приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки
Грузинская железная дорога приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки
Продолжается строительство новых тоннелей, железнодорожных мостов, ремонтируются подстанции 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T11:37+0400
2022-08-09T11:37+0400
2022-08-09T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) прекращает движение пассажирских и грузовых поездов 9, 10 и 11 августа, сообщает пресс-служба перевозчика.Причиной трехдневного прекращения перевозок является продолжение модернизации ГЖД, которая предусматривает увеличение пропускной способности и улучшение параметров безопасности. Стоимость проекта – 249 миллионов долларов.В рамках проекта строятся новые тоннели, железнодорожные мосты, ремонтируются несколько подстанций. После завершения проекта время в пути пассажирских поездов сократится.Пассажирские и грузовые перевозки будут полностью восстановлены с 12 августа.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Грузинская железная дорога установила рекорд по грузовым перевозкам>>ГЖД предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии – на востоке, до Черного моря – на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.
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грузия, экономика, новости, черное море, анаклия, грузинская железная дорога, гжд
Грузинская железная дорога приостанавливает пассажирские и грузовые перевозки
11:37 09.08.2022 (обновлено: 11:44 09.08.2022)
Продолжается строительство новых тоннелей, железнодорожных мостов, ремонтируются подстанции
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) прекращает движение пассажирских и грузовых поездов 9, 10 и 11 августа, сообщает пресс-служба перевозчика.
Причиной трехдневного прекращения перевозок является продолжение модернизации ГЖД, которая предусматривает увеличение пропускной способности и улучшение параметров безопасности. Стоимость проекта – 249 миллионов долларов.
В рамках проекта строятся новые тоннели, железнодорожные мосты, ремонтируются несколько подстанций. После завершения проекта время в пути пассажирских поездов сократится.
Пассажирские и грузовые перевозки будут полностью восстановлены с 12 августа.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов.
ГЖД предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии – на востоке, до Черного моря – на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.