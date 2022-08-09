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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T07:01+0400

2022-08-09T07:01+0400

2022-08-09T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,23% и составила 85,78 доллара с доходностью 7,19%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,16%, торги закрылись с доходностью 5,27% по цене 100,71 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,67 пункта с доходностью 10,57%, за неделю цена повысилась на 0,02%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,95% и составила 84,62 пункта, доходность составила 7,27%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилось 13,55% и составила 17,01 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 302 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,16-17,32 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 6,33% и составила 6,72 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 157 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,17-6,72 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 10,43% до 15,24 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 125 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,72-15,34 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации