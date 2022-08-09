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Туризм в Грузии вырос почти в три раза

Туризм в Грузии вырос почти в три раза

С начала 2022 года Грузию посетили более 2,3 миллиона международных путешественников 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T12:09+0400

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туризм

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в июле 2022 года выросло на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в июле приняла 718,4 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 65,3%.По данным ведомства, из общего числа визитов 459,7 тысячи были туристическими, что на 115% больше, чем в июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 80,6%.В целом с начала 2022 года Грузию посетили более 2,3 миллиона международных путешественников, что на 214% больше, чем в январе-июле 2021 года. Показатели восстановлены на 47,2% по сравнению с периодом до пандемии.Из общего числа визитов с начала года – 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 61,9%.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетили более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии>>С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2021 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные были восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

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туризм, грузия, экономика