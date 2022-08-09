https://sputnik-georgia.ru/20220809/tysyachi-semey-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza---chto-proizoshlo-269308331.html

Тысячи семей в Тбилиси остались без газа – что произошло?

Тысячи семей в Тбилиси остались без газа – что произошло?

На одном из газопроводов столицы произошла утечка газа 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Порядка пяти тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за специальных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе, сообщает компания "Тбилиси энерджи".Ликвидационные работы идут в Самгорском районе столицы. Газ не получает большая часть жителей района Варкетили, улиц Твалчреридзе, Триалети, Бериашвили, Маисурадзе, Калоубани, Гахокидзе, Чавчавадзе, Руставели, Рача, Имерети, Церетели, Гудумакари и другие.Газ также не получает часть жителей, проживающих на территории, прилегающей к Лило. Газ отключили и коммерческим объектам, в том числе школам, аэродрому и другим компаниям. Газоснабжение будет восстановлено до 20:00 по тбилисскому.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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