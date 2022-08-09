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Тысячи семей в Тбилиси остались без газа – что произошло?
Тысячи семей в Тбилиси остались без газа – что произошло?
На одном из газопроводов столицы произошла утечка газа 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T14:14+0400
2022-08-09T14:14+0400
2022-08-09T14:30+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Порядка пяти тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за специальных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе, сообщает компания "Тбилиси энерджи".Ликвидационные работы идут в Самгорском районе столицы. Газ не получает большая часть жителей района Варкетили, улиц Твалчреридзе, Триалети, Бериашвили, Маисурадзе, Калоубани, Гахокидзе, Чавчавадзе, Руставели, Рача, Имерети, Церетели, Гудумакари и другие.Газ также не получает часть жителей, проживающих на территории, прилегающей к Лило. Газ отключили и коммерческим объектам, в том числе школам, аэродрому и другим компаниям. Газоснабжение будет восстановлено до 20:00 по тбилисскому.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Тысячи семей в Тбилиси остались без газа – что произошло?
14:14 09.08.2022 (обновлено: 14:30 09.08.2022)
На одном из газопроводов столицы произошла утечка газа
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Порядка пяти тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за специальных работ по ликвидации утечки газа на газопроводе, сообщает компания "Тбилиси энерджи".
Ликвидационные работы идут в Самгорском районе столицы. Газ не получает большая часть жителей района Варкетили, улиц Твалчреридзе, Триалети, Бериашвили, Маисурадзе, Калоубани, Гахокидзе, Чавчавадзе, Руставели, Рача, Имерети, Церетели, Гудумакари и другие.
Газ также не получает часть жителей, проживающих на территории, прилегающей к Лило. Газ отключили и коммерческим объектам, в том числе школам, аэродрому и другим компаниям.
Газоснабжение будет восстановлено до 20:00 по тбилисскому.