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Ученые выяснили происхождение загадочного метеорита, упавшего в России
Ученые выяснили происхождение загадочного метеорита, упавшего в России
Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T15:01+0400
2022-08-09T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ученые предполагают, что метеорит Караванное, найденный в России в 2010 году, является "обломком" уникального астероида, образовавшегося на заре истории Солнечной системы и формировавшегося наподобие Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса.Такую гипотезу выдвинули ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества – так называемым палласитам группы "eagle station" (ES), которая включает всего пять из почти 70 тысяч известных на сегодняшний день метеоритов. Палласиты состоят из металлического никелистого железа и зеленого прозрачного минерала оливина. Ученые сходятся во мнении, что эти вещества образовались на заре истории Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад, в астероидах, которые, в свою очередь, сформировались из пыли в околосолнечном протопланетном диске. Затем они полностью или частично расплавились за счет внутреннего тепла, выделяющегося при распаде радиоактивных изотопов алюминия и железа – их "юная" Солнечная система "унаследовала" от взорвавшейся поблизости сверхновой звезды. Расплавленный астероид разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании кристаллизовалась оливиновая мантия значительной толщины. Таким же образом формировалось и внутреннее строение Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, отмечают авторы работы.
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наука, в мире, новости
Ученые выяснили происхождение загадочного метеорита, упавшего в России
15:01 09.08.2022 (обновлено: 15:15 09.08.2022)
Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ученые предполагают, что метеорит Караванное, найденный в России в 2010 году, является "обломком" уникального астероида, образовавшегося на заре истории Солнечной системы и формировавшегося наподобие Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса.
Такую гипотезу выдвинули ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества – так называемым палласитам группы "eagle station" (ES), которая включает всего пять из почти 70 тысяч известных на сегодняшний день метеоритов.
Палласиты состоят из металлического никелистого железа и зеленого прозрачного минерала оливина. Ученые сходятся во мнении, что эти вещества образовались на заре истории Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад, в астероидах, которые, в свою очередь, сформировались из пыли в околосолнечном протопланетном диске. Затем они полностью или частично расплавились за счет внутреннего тепла, выделяющегося при распаде радиоактивных изотопов алюминия и железа – их "юная" Солнечная система "унаследовала" от взорвавшейся поблизости сверхновой звезды.
Расплавленный астероид разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании кристаллизовалась оливиновая мантия значительной толщины. Таким же образом формировалось и внутреннее строение Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, отмечают авторы работы.