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Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 09.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-09T09:01+0400
2022-08-09T09:01+0400
2022-08-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 июля 2022 года составили 4 156,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За июнь резервы выросли на 234,3 миллиона долларов. В июле Нацбанк приобрел 110 миллионов долларов через платформу Bmatch. Кроме того, по мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.С начала года резервы снизились на 115,8 миллиона долларов или на 2,7%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,7 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,6 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,1 миллиарда долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 461,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,8 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 8,2 миллиона долларов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти
Резервы Нацбанка достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 июля 2022 года составили 4 156,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За июнь резервы выросли на 234,3 миллиона долларов. В июле Нацбанк приобрел 110 миллионов долларов через платформу Bmatch. Кроме того, по мнению аналитиков, рост объема резервов связан с переоценкой активов из-за колебаний курсов валют.
С начала года резервы снизились на 115,8 миллиона долларов или на 2,7%. Резервы достигали исторического максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,7 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,6 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,1 миллиарда долларов.
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 461,3 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,8 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 8,2 миллиона долларов.