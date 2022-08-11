https://sputnik-georgia.ru/20220811/deputat-v-natsdvizhenii-bolshaya-nerazberikha-269358860.html

Депутат: в "Нацдвижении" большая неразбериха

Депутат: в "Нацдвижении" большая неразбериха

Ранее соратница Саакашвили назвала его отстранение от грузинской политики невообразимым 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T13:45+0400

2022-08-11T13:45+0400

2022-08-11T13:51+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

хатия деканоидзе

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. То, что в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не могут выяснить, уходит ли основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из политики или нет, говорит о многом, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили журналистам.В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил его решение об уходе из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.Один из лидеров "Нацдвижения", депутат Хатия Деканоидзе назвала отстранение Саакашвили от грузинской политики невообразимым. По ее словам, не стоит делать заключения лишь по статусам экс-президента в соцсети или заявлениям адвокатов."Мы, как партия, его друзья и все те люди, которые не только по партии связаны с Михаилом Саакашвили, но и имеют с ним очень важную связь на протяжении многих лет, не слышали ни одного заявления, основанного на личном контакте, что отстранение "Национального движения" и Михаила Саакашвили друг от друга происходит по его воле", – сказала Деканоидзе."Так будет лучше для всех" – оппозиционный депутат об уходе Саакашвили из политики>>По ее словам, этот вопрос не был предметом обсуждения."Михаила Саакашвили невозможно отделить от Грузии... Он имеет большое историческое значение, он третий президент Грузии", – отметила Деканоидзе,Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".В правящей партии заявили, что уход Саакашвили из политики – не основание для его освобождения. Так, как экс-президент отбывает наказание – рок за совершенные им преступления и должен отвечать за них по закону.Саакашвили не уйдет из политики, а Иванишвили не вернется – мнение эксперта>>Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, хатия деканоидзе, ника мелия, единое нацдвижение