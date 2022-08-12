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Дело о взяточничестве получило новый виток: следствие добралось до другого региона

Дело о взяточничестве получило новый виток: следствие добралось до другого региона

Два дня назад СГБ Грузии задержала бывшего и нынешнего глав службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства в рамках расследования дела о взятке чиновником в Озургети, задержали по обвинению во взяточничестве главу службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Хелвачаури.Два дня назад СГБ Грузии задержала бывшего и нынешнего глав службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети. По данным ведомства, бывший глава службы мэрии Озургети получил взятку в размере 1,5 тысячи лари за неофициальную отсрочку призыва на срочную военную службу, посредником же выступал новый глава.Новый этап расследования показал, что чиновник мэрии Озургети связался с чиновником мэрии Хелвачаури и уже у того попросил для гражданина отсрочку для армии.Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>В итоге глава службы военного учета, призыва и мобилизации мэрии Озургети получил взятку в размере 1,5 тысячи лари, откуда 500 лари отдал коллеге из Хелвачаури, а 200 – бывшему главе службы мэрии Озургети, оставив себе 800 лари.Задержанным грозит от 7 до 11 лет за получение взятки группой лиц.

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