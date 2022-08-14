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Евстафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России - видео
Евстафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России - видео
То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает... 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T09:49+0400
2022-08-14T09:49+0400
2022-08-14T09:49+0400
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Как будут выглядеть эти осколки Украины? Действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает? Возможен ли раскол в отношениях США и ЕС? Чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, европа, россия, мультимедиа, видео, видео
Евстафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России - видео
То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Как будут выглядеть эти осколки Украины? Действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает?
Возможен ли раскол в отношениях США и ЕС? Чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.