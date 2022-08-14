https://sputnik-georgia.ru/20220814/evstafev-rasskazal-chto-obedinyaet-ssha-i-evropu-protiv-rossii---video-269419563.html

Евстафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России - видео

Евстафьев рассказал, что объединяет США и Европу против России - видео

То, что останется от современной Украины после завершения спецоперации, распадется минимум на три части, не учитывая занятых Польшей территорий, считает... 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T09:49+0400

2022-08-14T09:49+0400

2022-08-14T09:49+0400

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Как будут выглядеть эти осколки Украины? Действительно ли Европа выделит на их восстановление столько, сколько обещает? Возможен ли раскол в отношениях США и ЕС? Чем новая американская элита отличается от сформировавшейся в годы Холодной Войны? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, европа, россия, мультимедиа, видео, видео