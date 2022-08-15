https://sputnik-georgia.ru/20220815/odin-poyas--odin-put-kavkazskaya-platforma-i-perekhod-gruzii-na-modulnoe-myshlenie-269451421.html

"Один пояс – один путь", "Кавказская платформа" и переход Грузии на модульное мышление

"Один пояс – один путь", "Кавказская платформа" и переход Грузии на модульное мышление

Специальная военная операция на Украине послужила катализатором назревших в последние годы неизбежных перемен в конфигурации "США-ЕС-РФ-Китай", что резко... 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T15:01+0400

2022-08-15T15:01+0400

2022-08-15T15:01+0400

аналитика

колумнисты

грузия

россия

арно хидирбегишвили

нато

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1e/266992318_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a71835169981ad2d3dacba4cf07ff638.jpg

Кардинальное изменение баланса сил между главными мировыми игроками констатировать в ходе процесса преждевременно, но уже можно прогнозировать усиление значимости различных перспективных "модулей". К примеру, для России создавшаяся ситуация послужила триггером активизации партнерства со странами Азии и Африки, а на Южном Кавказе – это "Кавказская платформа" (3+3), которая сегодня находится в стадии тестирования и к которой Грузия подключится с большой долей вероятности. Саботируя работу в парламенте над реализацией 12 рекомендаций Еврокомиссии по реформам – непременного условия предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза до конца текущего года, "прозападная" радикальная оппозиция невольно подталкивает Грузию к альтернативному союзу – "Кавказской платформе", одним из участников которой является Российская Федерация. Ведь если Грузия не получит в декабре статус кандидата вслед за Украиной и Молдовой, у грузинского правительства не останется весомых аргументов отказываться от приглашения остальных пяти актантов – подключиться к совместной работе на одной платформе с Россией, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираном.Новые реалии могут открыть большие возможности для стран, политическое руководство которых проявит навыки гибкого тематического модульного мышления. Устаревшее, лишенное креатива противоречивое векторное мышление (с взаимоисключающими векторами, к примеру, "Грузия-Запад" или "Грузия-Север"), с которым мы сталкиваемся ежедневно, бесперспективно и несомненно будет преодолено. Именно в подобном векторном мышлении – причина многих проблем не только Грузии, но и Украины, а также некоторых стран евразийского пространства. Сегодня, когда Европа опрометчиво конкурирует с США на позициях главного оппонента России, за что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров недавно пригрозил разорвать отношения с Евросоюзом, мобильная коррекция внешнеполитических приоритетов, а не смена взаимоисключающих векторов одного на другой, для таких проблемных стран как Грузия, является не только приемлемой, но и необходимой.Хочу привести пример векторного мышления, являющегося продуктом ущербной политэкономики, то есть излишне жесткой привязки экономики к политике. В последнее время, наряду с призывами к Грузии более активно подключиться к процессу на Украине на стороне Украины и западных партнеров, со стороны Запада раздается недовольство форматами "Карасин-Абашидзе" и Женевских переговоров якобы по причине их неэффективности, в действительности – по причине участия в них России. Могу опровергнуть это мнение множеством веских аргументов и смоделировать ситуацию при отсутствии вышеуказанных форматов, но лишь отмечу, что Женевские и Пражские переговоры являются уникальным и необходимым рамочным форматом со строго очерченными целями и задачами, отнюдь не исключающими функционирование других тематических модулей в межгосударственных отношениях. Говорить об "утилизации" этих форматов будет возможным лишь при переходе на новый уровень российско-грузинских отношений, что подразумевает восстановление дипломатических отношений и переговоры на высшем уровне.В результате векторного мышления мы наблюдаем парадоксальную картину, к примеру, когда страна НАТО Турция осуществляет экономическое партнерство с Российской Федерацией транзитом через территорию Грузии, используя ж/д "Баку-Тбилиси-Карс", а в ближайшем будущем начнет функционировать еще более удобный параллельный железнодорожный маршрут Россия-Турция и опять через Грузию, но без Грузии, который отличается от БТК новым путем с шириной колеи 1 520 мм на участке Ахалкалаки-Карс протяженностью 76 км и терминально-логистическим центром в Карсе. И прощай потерянное на "переобувку" время на станции "Ахалкалаки-Товарная", то есть, на смену колесных пар евростандарта 1 435 мм. Если следовать логике, не за горами и день возобновления ж/д перевозок из России в Армению "Сочи-Сухуми-Тбилиси-Ереван", а также автомобильный маршрут "Владикавказ-Цхинвали-Тбилиси-Ереван", причем в обеих случаях последним пунктом назначения вместо Еревана может быть Карс. Таким образом, Российская железная дорога подключится к ж/д "Баку-Тбилиси-Карс" уже не в Баку, а прямо в Тбилиси, что намного сократит путь. Но грузинам столько лет внушали, что Грузия – "коридор", что мы ограничились только транзитной миссией, да и то не в полном объеме. Очень хочется надеяться, что официальный Тбилиси в ближайшем будущем проявит достаточную дальновидность и политическую гибкость, и вовремя подключится к вышеперечисленным проектам не только как транзитная страна. Это продиктовано национальными интересами Грузии, тем более, что Турция, Азербайджан, Армения, Россия и Иран вырабатывают альтернативные варианты, к примеру, транзитом через Нахичевань.Повторяю: есть и другой путь, старый, тупиковый, о котором я написал выше. Это когда в Грузии в результате консервативного векторного мышления на первый план выходят интересы других стран. Я уже привел пример российско-турецкого железнодорожного транзита через Грузию, который не используется с выгодой для грузинской экономики, а сейчас приведу другой пример. Турция в регионе Грузии Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, восстановила Марнеульский военный аэродром. Восстановила на свои же 14 млн долларов, выделенных Грузии на военные расходы в октябре 2020 года. Выделенные для военных нужд средства, помимо модернизации Марнеульского аэропорта, будут потрачены на закупку строительных и других материалов и услуг от турецких фирм и компаний. То есть Турция, продав свои товары и обслуживание, практически вернула себе выделенные деньги, да еще с лихвой. Вот вам конкретный пример получения политических дивидендов вместе с экономическими. И так будет всегда. Турция будет занимать любой свободный сегмент в Грузии, пока Грузия будет уклоняться от участия в проектах с участием России. В то же время, как это ни парадоксально, беспрепятственно функционирует восстановленный в 2013 году благодаря инициативе тогдашнего премьера Бидзины Иванишвили экспорт внушительного перечня грузинской продукции в Россию, объем которого уступает импорту продукции из Турции. Такое положение иначе как аномальным назвать нельзя. Но "поезд тронулся", поэтому времена ущербной политэкономики, от которой Грузия терпит только убытки, неотвратимо уходят в прошлое.В политике, как известно, постоянны только интересы, а не друзья и враги: не векторное мышление ("Грузия-Запад" или "Грузия-Россия"), а возможность создавать модули различных конфигураций исходя из национальных интересов является новой политтехнологией 21 века. Именно по модульному принципу созданы космические станции, которые одновременно являются гарантом их безопасности.

https://sputnik-georgia.ru/20220808/gruzii-predstoit-bolshaya-rabota-s-rossiey-269286407.html

https://sputnik-georgia.ru/20220729/zapad-reshil-pobedit-rossiyu-vonyu-ili-novaya-storona-antirossiyskikh-sanktsiy-268999418.html

https://sputnik-georgia.ru/20220726/gruziya-i-rossiya-boyutsya-za-svoy-suverenitet---268759595.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, россия, арно хидирбегишвили, нато, грузино-российские отношения