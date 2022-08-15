https://sputnik-georgia.ru/20220815/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-15-do-21-avgusta-269439706.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 августа

Метеорологи прогнозируют ясную и жаркую погоду в грузинской столице 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T10:02+0400

2022-08-15T10:02+0400

2022-08-15T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 15 августа, в столице жаркая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 26 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 37 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:01.Во вторник, 16 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:09. Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 37 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:00.В среду, 17 августа, в Тбилиси ожидается ясная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:10. Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 37 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58.В четверг, 18 августа, погода в столице Грузии будет ясная и жаркая. Восход солнца будет в 06:11. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.В пятницу, 19 августа, в Тбилиси сохранится жаркая погода. Восход солнца будет в 06:12. Минимальная температура воздуха ночью будет 21 градус, а днем – максимум 34 градуса.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55.В субботу, 20 августа, в Тбилиси утром ожидается частичная облачность, а днем солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.В воскресенье, 21 августа, в столице Грузии погода будет ясной, жаркой и солнечной. Восход солнца будет в 06:14. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем поднимется максимум до 33 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:52.

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