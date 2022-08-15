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Ученые РФ и Казахстана обнаружили новое соединение для борьбы с коронавирусом

Ученые РФ и Казахстана обнаружили новое соединение для борьбы с коронавирусом

В будущем ученые намерены продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T12:39+0400

2022-08-15T12:39+0400

2022-08-15T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Ученые Тюменского государственного университета разработали препарат, который способен остановить размножение вируса, вызывающего новый тип COVID-19, пишет РИА Новости. Результаты опубликованы в журнале Molecules.По словам исследователей, на сегодня в РФ нет ни одного такого одобренного препарата. Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов. Так, синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, группа специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом."Одно из семи полученных нами соединений показало противовирусную активность. Оно токсично для вирусных клеток и способно подавлять размножение SARS-CoV-2 при концентрации в пределах фармакологически безопасного диапазона. Изученный нами класс веществ является структурным аналогом природных соединений, подавляющих рост вируса ВИЧ-1", – рассказала лаборант-исследователь Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Алена Сталинская.Обнаруженное соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.Научно-исследовательский проект осуществлен совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В будущем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.

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