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Ученые РФ и Казахстана обнаружили новое соединение для борьбы с коронавирусом
Ученые РФ и Казахстана обнаружили новое соединение для борьбы с коронавирусом
В будущем ученые намерены продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Ученые Тюменского государственного университета разработали препарат, который способен остановить размножение вируса, вызывающего новый тип COVID-19, пишет РИА Новости. Результаты опубликованы в журнале Molecules.По словам исследователей, на сегодня в РФ нет ни одного такого одобренного препарата. Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов. Так, синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, группа специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом."Одно из семи полученных нами соединений показало противовирусную активность. Оно токсично для вирусных клеток и способно подавлять размножение SARS-CoV-2 при концентрации в пределах фармакологически безопасного диапазона. Изученный нами класс веществ является структурным аналогом природных соединений, подавляющих рост вируса ВИЧ-1", – рассказала лаборант-исследователь Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Алена Сталинская.Обнаруженное соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.Научно-исследовательский проект осуществлен совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В будущем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, казахстан, новости, наука, в мире, коронавирус covid-19
Ученые РФ и Казахстана обнаружили новое соединение для борьбы с коронавирусом
В будущем ученые намерены продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik.
Ученые Тюменского государственного университета разработали препарат, который способен остановить размножение вируса, вызывающего новый тип COVID-19, пишет РИА Новости
. Результаты опубликованы в журнале Molecules
.
Пандемия коронавируса еще не завершилась, а клинически одобренных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, все еще крайне мало, утверждают специалисты. Как объяснили ученые, препараты прямого противовирусного действия должны быть способны распознавать вирусные белки, связываться с ними и подавлять функции вирусных ферментов.
По словам исследователей, на сегодня в РФ нет ни одного такого одобренного препарата. Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов.
Так, синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, группа специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом.
"Одно из семи полученных нами соединений показало противовирусную активность. Оно токсично для вирусных клеток и способно подавлять размножение SARS-CoV-2 при концентрации в пределах фармакологически безопасного диапазона. Изученный нами класс веществ является структурным аналогом природных соединений, подавляющих рост вируса ВИЧ-1", – рассказала лаборант-исследователь Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Алена Сталинская.
Обнаруженное соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.
Научно-исследовательский проект осуществлен совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В будущем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.