https://sputnik-georgia.ru/20220816/khochu-byt-vrode-posla--novyy-gubernator-shida-kartli-ozvuchil-plany-269483285.html

"Хочу быть вроде посла" – новый губернатор Шида Картли озвучил планы

"Хочу быть вроде посла" – новый губернатор Шида Картли озвучил планы

Шакулашвили – успешный менеджер с опытом работы в госструктурах более 20 лет, заявили коллеги нового губернатора 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T13:03+0400

2022-08-16T13:03+0400

2022-08-16T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Выполнение задач в социально-экономических и культурных сферах, а также завершение инфраструктурных проектов и начало новых в регионе Шида Картли – являются главными приоритетами работы, заявил новоназначенный губернатор региона Шида Картли Михаил Шакулашвили.Должность губернатора Шида Картли стала вакантной в мае, после того как, Валериан Мчедлидзе покинул пост спустя почти год работы. Как тогда заявил Мчедлидзе, он продолжит работу на госслужбе в сферы охраны окружающей среды.По словам губернатора, на новом посту он планирует довести до конца все начатые в регионе инфраструктурные проекты и параллельно разработать и реализовать новые.Кроме того, Шакулашвили планирует привлечь интеллектуальные и физические ресурсы региона, что, на его взгляд, поможет ему проще и эффективнее выполнить поставленные Центральным госаппаратом задачи."Фактически хочу быть как посол между рядовыми гражданами, местными сотрудниками и государственным центральным аппаратом, и локальные заботы донести до центрального аппарата", – отметил Шакулашвили.По его словам, все его усилия будут способствовать тому, чтобы блага региона дошли до каждого рядового гражданина как можно скорее."Шакулашвили будет успешным губернатором. Его приоритетами являются (и это поручение премьера и правительства) еще большая и тесная коммуникация с населением, та проблематика, которая есть у региона, поставить ее перед соответствующими ведомствами центральных властей", – сказал глава департамента региональных связей администрации правительства Лери Барнабишвили.Барнабишвили представил Шакулашвили представителям местной власти, отметив что он и премьер-министр выражают новому губернатору доверие.Шакулашвили по профессии юрист, имеет степень доктора права, является ассоциированным профессором Университета Алте и Тбилисского открытого университета.С 2001 по 2005 год Шакулашвили занимал различные должности в районных прокуратурах Грузии, с 2006 по 2007 год был прокурором отдела процессуального руководства следствия в органах МВД в окружных прокуратурах Шида Картли, Мцхета-Мтианети, с 2007 по 2009 год занимал должность зампрокурора района Мцхета, с 2009 по 2012 год – районного прокурора в Хашури. В 2013 году стал главным прокурором Тбилиси.

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