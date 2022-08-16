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Несчастный случай в Имерети – скончался четырехлетний ребенок
Несчастный случай в Имерети – скончался четырехлетний ребенок
Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T10:40+0400
2022-08-16T10:40+0400
2022-08-16T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в Терджольском районе (регион Имерети) – скончался четырехлетний ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".Трагедия произошла в селе Дзеври. По распространившейся информации, ребенка ударило током.Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти.
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Несчастный случай в Имерети – скончался четырехлетний ребенок
10:40 16.08.2022 (обновлено: 11:06 16.08.2022)
Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в Терджольском районе (регион Имерети) – скончался четырехлетний ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Трагедия произошла в селе Дзеври. По распространившейся информации, ребенка ударило током.
Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти.