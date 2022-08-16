https://sputnik-georgia.ru/20220816/neschastnyy-sluchay-v-imereti--skonchalsya-chetyrekhletniy-rebenok-269479099.html

Несчастный случай в Имерети – скончался четырехлетний ребенок

Несчастный случай в Имерети – скончался четырехлетний ребенок

Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти 16.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в Терджольском районе (регион Имерети) – скончался четырехлетний ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".Трагедия произошла в селе Дзеври. По распространившейся информации, ребенка ударило током.Ребенка доставили в клинику, однако врачам не удалось его спасти.

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