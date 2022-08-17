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Поезд пробил ограждение Батумского порта и повредил автомобили – видео

Поезд пробил ограждение Батумского порта и повредил автомобили – видео

В Батумском порту произошло ЧП. Грузовой поезд сошел с рельсов и пробив бетонное ограждение, выехал на расположенный за забором паркинг, повредив несколько... 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T10:26+0400

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В результате схода с рельсов грузового поезда оказались повреждены четыре автомобиля. По информации Первого канала грузинского ТВ, поезд разрушил бетонный забор контейнерного терминала. Обломки от него повредили легковые автомобили, припаркованные по другую сторону ограждения. Причины аварии выясняются.

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