Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220817/sluzhba-chs-gruzii-poluchila-novye-vezdekhody-269533525.html
Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы
Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы
Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечают в ведомстве 17.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-17T13:49+0400
2022-08-17T13:49+0400
грузия
новости
общество
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/11/269532671_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_69b61f09cc65c784c597ef3726185490.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии получила 15 новых машин высокой проходимости марки Mitsubishi, сообщает пресс-служба ведомства.Машины будут распределены между разными подразделениями пожарно-спасательного департамента."Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации и будет способствовать эффективным действиям пожарных-спасателей", – говорится в сообщении.В течение последних лет автопарк Службы управления чрезвычайными ситуациями значительно оснащен. За последние десять лет служба получила 61 единицу новой пожарной автотехники, 154 единицы разных автотранспортных средств и 31 единицу плавающих средств.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/11/269532671_60:0:901:631_1920x0_80_0_0_00f7358b01b72f7dd07a11fd9c721363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы

13:49 17.08.2022
© Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
© Emergency Management Service of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии получила 15 новых машин высокой проходимости марки Mitsubishi, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Машины будут распределены между разными подразделениями пожарно-спасательного департамента.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
"Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации и будет способствовать эффективным действиям пожарных-спасателей", – говорится в сообщении.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
В течение последних лет автопарк Службы управления чрезвычайными ситуациями значительно оснащен.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2022
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
За последние десять лет служба получила 61 единицу новой пожарной автотехники, 154 единицы разных автотранспортных средств и 31 единицу плавающих средств.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0