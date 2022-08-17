https://sputnik-georgia.ru/20220817/sluzhba-chs-gruzii-poluchila-novye-vezdekhody-269533525.html

Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы

Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы

Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечают в ведомстве 17.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-17T13:49+0400

2022-08-17T13:49+0400

2022-08-17T13:49+0400

грузия

новости

общество

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии получила 15 новых машин высокой проходимости марки Mitsubishi, сообщает пресс-служба ведомства.Машины будут распределены между разными подразделениями пожарно-спасательного департамента."Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации и будет способствовать эффективным действиям пожарных-спасателей", – говорится в сообщении.В течение последних лет автопарк Службы управления чрезвычайными ситуациями значительно оснащен. За последние десять лет служба получила 61 единицу новой пожарной автотехники, 154 единицы разных автотранспортных средств и 31 единицу плавающих средств.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями