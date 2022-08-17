Служба ЧС Грузии получила новые вездеходы
© Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Emergency Management Service of Georgia
Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии получила 15 новых машин высокой проходимости марки Mitsubishi, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
Машины будут распределены между разными подразделениями пожарно-спасательного департамента.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
"Новая автотехника значительно усилит качество реагирования на чрезвычайные ситуации и будет способствовать эффективным действиям пожарных-спасателей", – говорится в сообщении.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
В течение последних лет автопарк Службы управления чрезвычайными ситуациями значительно оснащен.
© Courtesy of Emergency Management Service of GeorgiaСлужба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
Служба ЧС Грузии получила новую автотехнику высокой проходимости
© Courtesy of Emergency Management Service of Georgia
За последние десять лет служба получила 61 единицу новой пожарной автотехники, 154 единицы разных автотранспортных средств и 31 единицу плавающих средств.