https://sputnik-georgia.ru/20220818/dvizhenie-na-odnom-iz-uchastkov-dorogi-batumi-akhaltsikhe-vosstanovleno-v-odnostoronnem-rezhime-269569228.html
Движение на одном из участков дороги Батуми-Ахалцихе восстановлено в одностороннем режиме
Движение на одном из участков дороги Батуми-Ахалцихе восстановлено в одностороннем режиме
Сейчас продолжаются восстановительные работы оставшейся части поврежденной дороги 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T12:35+0400
2022-08-18T12:35+0400
2022-08-18T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Движение на 125 км участке дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе восстановлено в одностороннем режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.На данный момент продолжаются восстановительные работы оставшейся части поврежденной дороги.С 16 августа передвижение на данном участке было запрещено для всех видов автотранспорта после того, как сошел оползень и повредилась часть проезжей дороги.
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батуми, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, департамент автомобильных дорог
батуми, новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, департамент автомобильных дорог
Движение на одном из участков дороги Батуми-Ахалцихе восстановлено в одностороннем режиме
12:35 18.08.2022 (обновлено: 12:53 18.08.2022)
Сейчас продолжаются восстановительные работы оставшейся части поврежденной дороги
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Движение на 125 км участке дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе восстановлено в одностороннем режиме, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
На данный момент продолжаются восстановительные работы оставшейся части поврежденной дороги.
С 16 августа передвижение на данном участке было запрещено для всех видов автотранспорта после того, как сошел оползень и повредилась часть проезжей дороги.