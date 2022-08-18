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Круглый стол: Грузинские СМИ – от объективности к поляризации
Круглый стол: Грузинские СМИ – от объективности к поляризации
Круглый стол на тему "Грузинские СМИ – от объективности к поляризации" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 18 августа, в 14:00 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T11:00+0400
2022-08-18T11:00+0400
2022-08-18T11:00+0400
пресс-центр
анонсы
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В Грузии уже несколько лет актуален термин "политическая поляризация". Противоборствующие политические силы отличаются резкими высказываниями, агрессией по отношению друг к другу и из-за этого не способны работать вместе во благо страны. Грузия привыкла к уличным акциям протеста и войне компроматов. И пока власти и оппозиция никак не могут договориться, многие грузинские СМИ отходят от объективности в зависимости от поддержки той или иной политической силы. Найти нейтральные медиа становится все сложнее, зато общество привыкло к "провластным" и "оппозиционным" телеканалам и газетам.Как будут развиваться СМИ Грузии в ближайшем будущем? Как избежать не только политической, но и журналистской поляризации? Как читателю разобраться в потоке негативной информации? Есть ли в Грузии объективные и независимые медиа?Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:– журналист, медиаменеджер Отар ШАОРШАДЗЕ;– журналист Мераб ХАЧИДЗЕ.Круглый стол пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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анонсы , грузия
Круглый стол: Грузинские СМИ – от объективности к поляризации
Круглый стол на тему "Грузинские СМИ – от объективности к поляризации" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 18 августа, в 14:00
В Грузии уже несколько лет актуален термин "политическая поляризация". Противоборствующие политические силы отличаются резкими высказываниями, агрессией по отношению друг к другу и из-за этого не способны работать вместе во благо страны. Грузия привыкла к уличным акциям протеста и войне компроматов. И пока власти и оппозиция никак не могут договориться, многие грузинские СМИ отходят от объективности в зависимости от поддержки той или иной политической силы. Найти нейтральные медиа становится все сложнее, зато общество привыкло к "провластным" и "оппозиционным" телеканалам и газетам.
Как будут развиваться СМИ Грузии в ближайшем будущем? Как избежать не только политической, но и журналистской поляризации? Как читателю разобраться в потоке негативной информации? Есть ли в Грузии объективные и независимые медиа?
Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:
– журналист, медиаменеджер Отар ШАОРШАДЗЕ;
– журналист Мераб ХАЧИДЗЕ.
Круглый стол пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.