https://sputnik-georgia.ru/20220818/kruglyy-stol-gruzinskie-smi--ot-obektivnosti-k-polyarizatsii-269541799.html

Круглый стол: Грузинские СМИ – от объективности к поляризации

Круглый стол: Грузинские СМИ – от объективности к поляризации

Круглый стол на тему "Грузинские СМИ – от объективности к поляризации" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 18 августа, в 14:00 18.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-18T11:00+0400

2022-08-18T11:00+0400

2022-08-18T11:00+0400

пресс-центр

анонсы

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/96/242609615_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_37ec80c626411814a360b58148ce1456.jpg

В Грузии уже несколько лет актуален термин "политическая поляризация". Противоборствующие политические силы отличаются резкими высказываниями, агрессией по отношению друг к другу и из-за этого не способны работать вместе во благо страны. Грузия привыкла к уличным акциям протеста и войне компроматов. И пока власти и оппозиция никак не могут договориться, многие грузинские СМИ отходят от объективности в зависимости от поддержки той или иной политической силы. Найти нейтральные медиа становится все сложнее, зато общество привыкло к "провластным" и "оппозиционным" телеканалам и газетам.Как будут развиваться СМИ Грузии в ближайшем будущем? Как избежать не только политической, но и журналистской поляризации? Как читателю разобраться в потоке негативной информации? Есть ли в Грузии объективные и независимые медиа?Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники круглого стола:– журналист, медиаменеджер Отар ШАОРШАДЗЕ;– журналист Мераб ХАЧИДЗЕ.Круглый стол пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анонсы , грузия