https://sputnik-georgia.ru/20220818/shestiletnego-malchika-propavshego-na-zapade-gruzii-nashli-mertvym-269561208.html

Шестилетнего мальчика, пропавшего на западе Грузии, нашли мертвым

Шестилетнего мальчика, пропавшего на западе Грузии, нашли мертвым

Местные жители и спасатели искали малыша в течение всего дня и ночи 18.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В реке Цхенисцкали нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в селе Хунци Мартвильского района (Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".Тело мальчика было найдено на рассвете. По словам местных жителей, он был в нескольких метрах от того места, откуда пропал.Мальчик пропал днем 17 августа. Он находился вместе с дедушкой, сестрой и братом. Местные жители и спасатели искали мальчика в течение всего дня и ночи.

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происшествия, западная грузия, грузия, новости