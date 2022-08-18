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Шестилетнего мальчика, пропавшего на западе Грузии, нашли мертвым
Шестилетнего мальчика, пропавшего на западе Грузии, нашли мертвым
Местные жители и спасатели искали малыша в течение всего дня и ночи 18.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-18T10:39+0400
2022-08-18T10:39+0400
2022-08-18T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В реке Цхенисцкали нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в селе Хунци Мартвильского района (Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".Тело мальчика было найдено на рассвете. По словам местных жителей, он был в нескольких метрах от того места, откуда пропал.Мальчик пропал днем 17 августа. Он находился вместе с дедушкой, сестрой и братом. Местные жители и спасатели искали мальчика в течение всего дня и ночи.
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происшествия, западная грузия, грузия, новости
происшествия, западная грузия, грузия, новости
Шестилетнего мальчика, пропавшего на западе Грузии, нашли мертвым
10:39 18.08.2022 (обновлено: 12:06 18.08.2022)
Местные жители и спасатели искали малыша в течение всего дня и ночи
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В реке Цхенисцкали нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в селе Хунци Мартвильского района (Западная Грузия), сообщает телекомпания "Рустави 2".
Тело мальчика было найдено на рассвете. По словам местных жителей, он был в нескольких метрах от того места, откуда пропал.
Мальчик пропал днем 17 августа. Он находился вместе с дедушкой, сестрой и братом. Местные жители и спасатели искали мальчика в течение всего дня и ночи.